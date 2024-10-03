В ходе обысков по делу криптобиржи Cryptex изъяли 1,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге во время обысков в рамках уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex было изъято свыше 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

По ее словам, некоторым фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании им меры пресечения.

Петренко также заявила, что, по данным следователей, в собственности соучастников находятся вертолеты «Робинсон», дорогостоящие автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера, снегоходы, наличные средства.

Она добавила, что решается вопрос о наложении в установленном порядке ареста на это имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора.

2 октября СК сообщил, что на основателей Cryptex заведено уголовное дело. Помимо криптобиржи, они также создали анонимную платежную систему UAPS. По данным следствия, главные клиенты данных сервисов — киберпреступники и хакеры.

Следователи утверждают, что за 2023 год оборот преступного сообщества составил 112 млрд рублей, а доход от незаконной деятельности — 3,7 млрд рублей.

26 сентября сообщалось, что минфин США ввел санкции против Cryptex и их администратора, которым, как утверждают американские власти, является гражданин РФ по имени Сергей Иванов. Минюст Штатов утверждает, что Иванов отмывал деньги через криптовалюту.

Ранее сообщалось, что в России может появиться национальная криптобиржа.