Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зоопарк опубликовал первое видео спасенного кенгуренка

Ярославский зоопарк опубликовал видео со спасенным кенгуренком

Ярославский зоопарк показал кадры со спасенным кенгуренком, которого выкрали из калужского Парка птиц «Воробьи». На видео, появившемся на официальном Telegram-канале зоопарка, детеныш кенгуру лакомится сеном во временном вольере.

Зоологи пояснили, что детеныш находится на передержке в их ветеринарной клинике.

«Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем», — рассказали в пресс-службе организации.

Сейчас решается вопрос о передаче животного в Парк птиц.

«Совсем скоро малыш встретится со своими родителями», — уточнили специалисты.

Они также поблагодарили всех, кто интересуется судьбой украденного из зоопарка кенгуренка по кличке Крош, и добавили, что пока никакой информации по детенышу нет.

Напомним, что на минувшей неделе из зоопарка в Ярославле и Парке птиц в Калужской области украли трех детенышей кенгуру. Вора задержали, одного из животных он успел продать. Еще одного кенгуренка спасти не удалось.

Ранее в Нидерландах девять енотов устроили побег из зоопарка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами