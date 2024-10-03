Зоопарк опубликовал первое видео спасенного кенгуренка

Ярославский зоопарк показал кадры со спасенным кенгуренком, которого выкрали из калужского Парка птиц «Воробьи». На видео, появившемся на официальном Telegram-канале зоопарка, детеныш кенгуру лакомится сеном во временном вольере.

Зоологи пояснили, что детеныш находится на передержке в их ветеринарной клинике.

«Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем», — рассказали в пресс-службе организации.

Сейчас решается вопрос о передаче животного в Парк птиц.

«Совсем скоро малыш встретится со своими родителями», — уточнили специалисты.

Они также поблагодарили всех, кто интересуется судьбой украденного из зоопарка кенгуренка по кличке Крош, и добавили, что пока никакой информации по детенышу нет.

Напомним, что на минувшей неделе из зоопарка в Ярославле и Парке птиц в Калужской области украли трех детенышей кенгуру. Вора задержали, одного из животных он успел продать. Еще одного кенгуренка спасти не удалось.

Ранее в Нидерландах девять енотов устроили побег из зоопарка.