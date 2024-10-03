Россиянин заплатил знакомому, которого избивал и пытал ради 300 тыс. рублей

В Тольятти мужчина выплатил компенсацию морального вреда знакомому, у которого вымогал деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.

Суд признал местного жителя виновным в вымогательстве по предварительному сговору. Мужчина, как было доказано, нашел сообщников, чтобы обмануть своего знакомого и попытаться получить от него 300 тыс. рублей за якобы оказанную ему ранее помощь. Злоумышленники стали угрожать пострадавшему, нанесли побои и ожоги, но в конце концов были пойманы.

Организатора нападения обязали выплатить в пользу жертвы 60 тыс. рублей — именно в эту сумму суд оценил полученный потерпевшим моральный вред. Однако осужденный не пожелал платить компенсацию даже после того, как приставы взыскали с него исполнительный сбор.

«Тогда судебный пристав обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах. В результате моральный вред, причиненный преступлением, полностью возмещен», — говорится на сайте ведомства.

Ранее двое мужчин удерживали петербуржца в квартире и требовали вернуть несуществующий долг.