Житель Ульяновска похитил и избил битой знакомую

В Ульяновской области огласили приговор местному жителю, который решил отомстить знакомой, похитил ее и жестоко избил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как удалось установить и доказать следствию, в марте 2024 года 36-летний житель поселка Старая Майна встретил на улице свою знакомую. Он решил отомстить женщине за старые обиды, насильно усадил ее в свой автомобиль и привез к себе в дом.

Заставив потерпевшую войти в жилище, злоумышленник схватил биту и начал избивать женщину. Как пленнице удалось сбежать от похитителя — не сообщается. Россиянка обратилась в правоохранительные органы, в отношении похитителя было возбуждено уголовное дело. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что россиянин напал с ножом на бывшую жену из-за раздела имущества. 62-летний местный житель поссорился с бывшей женой. Экс-супруги обсуждали раздел гаража. Его условия, вероятно, не устроили мужчину, и тогда он нанес женщине один удар ножом в область грудной клетки. Пострадавшую спасла ее дочь, которая, услышав крики, прибежала в комнату родителей, выхватила из рук отца нож и помогла матери уйти из квартиры к соседям.

Ранее пьяная россиянка напала на полицейских со штыковой лопатой.