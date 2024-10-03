Медведь устроил погром на территории частного дома в Кузбассе

В Калтанском районе Кемеровской области полицейским пришлось ликвидировать медведя, который наведывался на участки местных жителей. Об этом сообщает портал «А42».

Жителей поселка Малиновка напугал медведь, который стал прогуливаться по улицам и пробираться на участки. Хищник громил садовые постройки, ел овощи и совершенно не боялся людей.

Попытки отогнать медведя не увенчались успехом. На место были вызваны правоохранители, они нашли незваного гостя на одном из участков и применили табельное оружие, зверь был ликвидирован.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском учеников местного лицея не отпускают домой без сопровождения родителей, возле образовательного учреждения была замечена медведица с медвежатами. Также хищники были замечены в селе Сосновка на улице Спортивной и в Елизовском районе. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова вести себя осторожно. Из-за нашествия медведей в населенные пункты полуострова в краевой столице с 27 сентября по 4 октября введен режим повышенной готовности.

Ранее в приморском селе, где медведь напал на отца и сына, заметили тигра.