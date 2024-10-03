Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведь устроил погром на территории частного дома в Кузбассе

В Кемеровской области медведь устроил погром на территории частного дома

close
gigello/Shutterstock/FOTODOM

В Калтанском районе Кемеровской области полицейским пришлось ликвидировать медведя, который наведывался на участки местных жителей. Об этом сообщает портал «А42».

Жителей поселка Малиновка напугал медведь, который стал прогуливаться по улицам и пробираться на участки. Хищник громил садовые постройки, ел овощи и совершенно не боялся людей.

Попытки отогнать медведя не увенчались успехом. На место были вызваны правоохранители, они нашли незваного гостя на одном из участков и применили табельное оружие, зверь был ликвидирован.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском учеников местного лицея не отпускают домой без сопровождения родителей, возле образовательного учреждения была замечена медведица с медвежатами. Также хищники были замечены в селе Сосновка на улице Спортивной и в Елизовском районе. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова вести себя осторожно. Из-за нашествия медведей в населенные пункты полуострова в краевой столице с 27 сентября по 4 октября введен режим повышенной готовности.

Ранее в приморском селе, где медведь напал на отца и сына, заметили тигра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами