Женщина ворвалась в аптеку перед закрытием и пырнула фармацевта ножом ради лекарств

Неизвестная попыталась похитить лекарства из аптеки в Приморском районе Петербурга и напала с ножом на фармацевта. Об этом сообщила «Фонтанке».

По данным издания, прошлым вечером 24-летняя работница аптеки в доме №55 по Комендантскому проспекту пострадала от нападения посетителя. Перед самым завершением смены, около 21:30, в помещение ворвалась агрессивная женщина, которая сначала попыталась украсть нужные ей лекарства.

Фармацевт заметила это и решила задержать воровку, а та, пытаясь отбиться, набросилась на нее с ножом. Злоумышленница ударила лезвием девушку в лицо и скрылась. В результате пострадавшую госпитализировали с ножевыми ранениями.

Полиция уже приступила к розыску нападавшей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Йошкар-Оле мужчина пошел на разбой ради пяти пачек аскорбинки. Он рассказал, что угрожал продавщице игрушечным пистолетом, а похищенные витамины якобы раздал прохожим на улице.

Ранее россиянин ограбил аптеку, извинился за свой поступок перед фармацевтом и скрылся.