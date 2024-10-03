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Власти Татарстана предложили регистрировать собак в обязательном порядке

Минюст Татарстана: регистрация собак в регионе станет обязательной

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Shutterstock/Alex PakhoMovie

Власти Татарстана предложили сделать обязательной регистрацию домашних животных с 1 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции региона.

Отмечается, что в случае принятия закона владельца собаки без обязательной регистрации оштрафуют на 2 — 4 тысячи рублей. Штрафы будут взиматься за следующие нарушения — за самостоятельный выход животного за пределы принадлежащей владельцу собаки территории, за содержание животного в местах общего пользования многоквартирных домов и за отсутствие обязательной регистрации собаки.

Законопроект направлен «на повышение ответственности владельцев домашних животных и создание более комфортной и безопасной среды для всех жителей республики».

До этого швейцарские ученые из Женевского университета изучили, как собаки воспринимают и реагируют на звуки человеческого голоса.

Ранее в Германии пьяные еноты начали нападать на людей.

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