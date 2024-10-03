Медсестру из Москвы приговорили за фейки об армии

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор медсестре Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ольге Меньших по делу о распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Леонид Соловьев.

По его словам, женщину приговорили к восьми годам лишения свободы. Юрист отметил, что приговор суда будет обжалован.

За неделю до этого жителя Санкт-Петербурга Сергея Линцова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.

По версии суда, 17 сентября 2022 года в своем Telegram-канале Линцов опубликовал недостоверные данные, выдав их за истинные, которые касались использования Вооруженных сил России. Как стало известно от источника в правоохранительных органах, Линцов — бывший офицер Западного военного округа, который ранее был уволен. После начала специальной военной операции в 2022 году он создал свой Telegram-канал, где критиковал своих бывших коллег и распространял фейки о их действиях в ходе операции.

Ранее уголовное дело за фейки об армии возбудили против двух школьников.