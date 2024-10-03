Украинцы стали исправно платить алименты, чтобы не потерять бронь от мобилизации

Мужчины призывного возраста на Украине стали добросовестно платить алименты, чтобы не потерять бронь от мобилизации. Об этом рассказал глава центрального управления министерства юстиции Украины Кирилл Миненко в эфире телеканала «Рада».

«Если задолженность по алиментам остается дольше трех месяцев, то фактически считается, что отец не содержит своих детей должным образом. И в таком случае он может быть лишен отсрочки от мобилизации, — подчеркнул он.

Он отметил, что в 2024 году прирост оплаты алиментов составил 30% по сравнению с прошлым годом.

На Украине право на отсрочку от призыва на военную службу имеют родители трех или более детей.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Теперь лица младше 25 могут быть призваны в армию, если они имеют офицерское звание, окончили военную кафедру или прошли срочную службу в мирное время. Граждане без соответствующего опыта могут поступить на службу только в качестве добровольцев.

Ранее на Украине назвали мифом силовую мобилизацию граждан.