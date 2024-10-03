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Украинцы стали исправно платить алименты, чтобы не потерять бронь от мобилизации

Минюст: украинцы стали исправно платить алименты, чтобы не попасть на фронт

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Shutterstock

Мужчины призывного возраста на Украине стали добросовестно платить алименты, чтобы не потерять бронь от мобилизации. Об этом рассказал глава центрального управления министерства юстиции Украины Кирилл Миненко в эфире телеканала «Рада».

«Если задолженность по алиментам остается дольше трех месяцев, то фактически считается, что отец не содержит своих детей должным образом. И в таком случае он может быть лишен отсрочки от мобилизации, — подчеркнул он.

Он отметил, что в 2024 году прирост оплаты алиментов составил 30% по сравнению с прошлым годом.

На Украине право на отсрочку от призыва на военную службу имеют родители трех или более детей.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Теперь лица младше 25 могут быть призваны в армию, если они имеют офицерское звание, окончили военную кафедру или прошли срочную службу в мирное время. Граждане без соответствующего опыта могут поступить на службу только в качестве добровольцев.

Ранее на Украине назвали мифом силовую мобилизацию граждан.

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