Крыс в Нью-Йорке будут кормить противозачаточными средствами

В Нью-Йорке, США, чиновники будут кормить местных крыс противозачаточными средствами, чтобы контролировать их рождаемость, пишет Complex.

Власти города Нью-Йорка анонсировали новую приманку для борьбы с крысами, разработанную на основе предыдущего опыта с контрацептивным средством для грызунов. Сообщается, что прошлое средство оказалось не таким эффективным.

Теперь же, по словам авторов идеи, новая приманка имеет более привлекательный вкус для крыс. Кроме того, введенные меры обязывают инспекторов здравоохранения регулярно отчитываться о результатах испытаний нового средства.

Этот шаг стал необходимым после того, как текущие методы борьбы с крысами привели к нежелательным последствиям — отравлению птиц в районе города.

Ранее мэр Нью-Йорка заявил о ненависти к крысам и анонсировал саммит по борьбе с ними.