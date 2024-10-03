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«Рувики» представила функционал на базе нейросети Yandex GPT

Пользователи «Рувики» смогут получать информацию при помощи нейросети

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Unsplash

Интернет-энциклопедия «Рувики» добавила возможность получать информацию при помощи нейросети Yandex GPT, сообщает пресс-служба «Рувики».

Благодаря новому функционалу пользователи смогут не только находить статью по запросу, но и получать развернутый ответ от искусственного интеллекта (ИИ).

Теперь пользователи будут получать ответ из трех частей: генеративный ответ от Yandex GPT, ссылки на использованные статьи и другие статьи, которые помогут больше узнать ответы на интересующую тему.

Как отметил генеральный директор интернет-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко, благодаря нововведению поиск станет более удобным и технологичным.

«Я благодарю Yandex за возможность этого экспериментального партнерства, которое действительно изменит то, как работают энциклопедии в 21 веке. Очень важно, чтобы знания, которые нейросети будут передавать в будущее, были основаны на точной и достоверной информации», — сказал он.

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