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Диетолог рассказала, какие продукты способствуют долголетию

Диетолог Джагер: орехи и овсянка полезны для сердца и долголетия

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Диетолог Мелисса Джагер рассказала, потребление каких продуктов способствует долголетию. Об этом пишет издание Daily Mirror.

По словам специалиста, тем, кто желает достичь долголетия, следует включить в свой рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, — это грецкие орехи, миндаль, фисташки или семена чиа.

Джагер добавила, что также в рацион следует включить овсяную кашу, ведь она способствует улучшению пищеварения, работе кишечника и, соответственно, контролю веса. Для этого лучше выбирать простые овсяные хлопья с минимальной обработкой без добавления сахара.

Также хорошим источником клетчатки являются сушеные бобы и фрукты.

До этого врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказывала, что гранат обладает уникальными для здоровья свойствами, а также может быть полезен при многих заболеваниях.

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