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Итальянка признана обладательницей самого толстого в мире языка

UPI: язык итальянки толщиной 13,8 см установил рекорд

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Guinness World Records

Жительница Италии попала в Книгу рекордов Гиннесса, став обладательницей самого толстого языка среди женщин, пишет UPI.

37-летняя итальянка Амбра Коллина установила новый рекорд и попала в Книгу рекордов Гиннесса, став обладательницей самого большого языка среди женщин. Специалисты подтвердили, что его окружность превышает размеры шарика для пинг-понга.

Коллина рассказала, что решила подать заявку на рекорд после того, как увидела фотографии Данте Барнса, рекордсмена среди мужчин по длине языка. Врачи трижды измерили язык Амбры, и среднее значение толщины составило 13,8 см, что в итоге и стало официальным показателем.

Таким образом, Амбра побила женский рекорд, установленный жительницей Орегона Дженни Дювандер, чей результат в 13,2 см был зафиксирован ранее в этом году.

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