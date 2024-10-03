Россиянин, специально заразивший подругу ВИЧ, отправится в колонию

В Омске Советский районный суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, который намеренно заразил подругу ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов области.

Мужчину судили по статье «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни» УК РФ.

Согласно материалам дела, осужденный к моменту вступления в связь с партнершей знал о своем диагнозе, состоял на учете и был предупрежден медиками о наступлении ответственности за несообщение о своем статусе при вступлении в половой контакт.

В октябре 2023 года мужчина вступил в контакт с подругой, в результате чего та заразилась ВИЧ-инфекцией.

«Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью», — сообщили в пресс-службе.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить потерпевшей компенсацию в размере 980 тысяч рублей.

Ранее россиянка узнала о ВИЧ на седьмом месяце беременности и рассталась с сожителем.