Украинские спецслужбы подозревают в деле о пропаже подростка в Магнитогорске

В пропаже 17-летнего подростка Марка Бауэра в Магнитогорске в Челябинской области заподозрили спецслужбы Украины. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на руководителя магнитогорского отделения «Русской общины» Андрея Мусина.

«Это была одна из основных версий», — рассказал он.

При этом Мусин не стал раскрывать другие подробности.

В пресс-службе УМВД по Магнитогорску заявили, что делают все возможное для того, чтобы найти подростка. Там отметили, что к его поискам подключились региональные полицейские.

Молодой человек пропал 2 октября, он ушел утром из дома, с тех пор о его местонахождении нет информации.

1 октября сообщалось, что мальчик из Челябинска пропал после того, как отправился в школу. Как рассказали в МВД, полицейские приняли заявление об исчезновении ребенка, после чего были организованы поиски. В результате первоклассника нашли в соседнем городе, Копейске. Предполагается, что ребенок перепутал транспорт и сел не в тот.

Ранее в Магнитогорске ребенок выстрелил в живот девушке.