Украинские спецслужбы подозревают в деле о пропаже подростка в Магнитогорске

В пропаже 17-летнего подростка Марка Бауэра в Магнитогорске в Челябинской области заподозрили спецслужбы Украины. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на руководителя магнитогорского отделения «Русской общины» Андрея Мусина.
«Это была одна из основных версий», — рассказал он.
При этом Мусин не стал раскрывать другие подробности.
В пресс-службе УМВД по Магнитогорску заявили, что делают все возможное для того, чтобы найти подростка. Там отметили, что к его поискам подключились региональные полицейские.
Молодой человек пропал 2 октября, он ушел утром из дома, с тех пор о его местонахождении нет информации.
1 октября сообщалось, что мальчик из Челябинска пропал после того, как отправился в школу. Как рассказали в МВД, полицейские приняли заявление об исчезновении ребенка, после чего были организованы поиски. В результате первоклассника нашли в соседнем городе, Копейске. Предполагается, что ребенок перепутал транспорт и сел не в тот.
Ранее в Магнитогорске ребенок выстрелил в живот девушке.