Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани

В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали двух приятелей, которые занимались нелегальной торговлей оружием и боеприпасами. Об этом сообщает краевая пресс-служба УМВД.

Как установили правоохранители, 65-летний приезжий из Приморского края в сговоре с жителем Славянского района, организовал в нескольких регионах России незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сообщников задержали, когда они пытались продать 2,5 тысячи патронов разного калибра, пистолеты и шкуру Амурского тигра, занесенного в Красную книгу. Во время обыска в домах подозреваемых оперативники нашли 10 тыс. боеприпасов, 15 единиц стрелкового оружия, автоматы, взрывчатку и пистолет-пулемет «Кедр». В отношении мужчин возбуждены несколько уголовных дел.

До этого сообщалось, что в доме чиновника из Городца Нижегородской области обнаружили «горы оружия». У председателя Земского собрания Городецкого округа Николая Полякова обнаружили 65 образцов огнестрельного и холодного оружия. Среди них мушкеты 19-го века, винтовки, пулеметы, мечи и кинжалы. Вся коллекция Полякова была изъята правоохранителями для проведения экспертизы. Обстоятельства выясняются.

Ранее пенсионер прятал оружие и боеприпасы в пчелиных ульях, но все равно попался полиции.