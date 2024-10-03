В Ростовской области двое мужчин переплыли Дон и обокрали собор

В Ростовской области силовики задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже имущества из собора. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, двое жителей города Красный Сулин на резиновой лодке переправились через реку Дон, проникли в храм в станице Старочеркасской и похитили оттуда крестики, подвески и кольца общей стоимостью 340 тысяч рублей, после чего скрылись.

Спустя некоторое время сообщники решили повторить кражу, но были пойманы. При обыске в домах подозреваемых были обнаружены похищенные вещи. В отношении приятелей возбудили уголовные дела, оба фигуранта расследования заключены под стражу.

До этого сообщалось, что полиция задержала пожилую женщину, которая повредила двери и иконы в храме на юге Петербурга. Пенсионерка проникла в храм на улице Лермонтова в Красном Селе накануне вечером. Настоятель рассказал полицейским, что женщина, находившаяся в неадекватном состоянии, взломала двери церкви и пыталась срезать иконы.

Ранее неизвестный разгромил церковную лавку на территории храма Христа Спасителя.