«Хватит пугать»: в Госдуме раскритиковали идею лишать прав родителей квадроберов

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» посоветовала коллеге, депутату Колунову не увлекаться репрессивными мерами и не пугать людей. До этого депутат предложил привлекать к ответственности родителей детей-квадроберов вплоть до лишения прав.

«Мне кажется, рано наказывать родителей. Давайте вначале им разъясним, чем это чревато. У нас пока не получила широкого распространения эта агрессивная субкультура, не такая безобидная, как это было в наших детских садах, когда дети зайчиками наряжались там, ежиками, лисичками и так далее. Давайте не будем торопиться, у нас своя культура. Называть это движением и за это вводить уголовные и административные сроки, давайте как минимум докажем, что это широкое движение общественное. Где у нас статистика, что дети массово, повально уже [увлекаются квадробингом]? Нет у нас еще этого. Куда торопимся с этими мерами репрессивными? Хватит родителей пугать», — сказала она.

По словам Останиной, нужно сначала понять, насколько квадробинг опасен для детей и их родителей. Также депутат опасается, что из-за таких идей в стране могут все запретить.

«Я не склонна к тому, чтобы все это возводить в чрезвычайно радикальный формат, вначале давайте выясним, насколько широко распространилось это движение, насколько это опасно для детей и их родителей. Потом уже все вместе подумаем, надо ли следовать тем традициям или оставить доброе вечное из наших русских народных сказок, как это всегда у нас было. Пусть дети все-таки наряжаются лисичками и зайчиками на Новый год. Это замечательно. Так мы все скоро запретим. Мне кажется, что это глупо», — заключила она.

До этого депутат Колунов обратился в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с предложением запретить квадробинг и привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности, а также лишать их родительских прав.

Ранее россияне рассказали, считают ли они квадробинг опасным для психики детей.