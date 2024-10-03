Суд арестовал имущество родственников экс-мэра Сочи

Суд Москвы арестовал имущество родственников экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в хищении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

«Суд наложил арест на имущество, принадлежащее супруге Копайгородского Алексея Сергеевича — Копайгородской Я.Н и матери — Копайгородской Г.А. и иным лицам, аффилированными с Копайгородским», — уточнили там.

25 сентября Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Копайгородского. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

После отставки экс-мэра задержали еще двух его предполагаемых подельников — это люди из числа высокопоставленных кубанских чиновников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в деле бывшего мэра Сочи нашли неустановленных соучастников.