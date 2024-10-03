В Приморье отца военнослужащего СВО обязали вернуть выплаты за сына

В Приморском крае мать бойца специальной военной операции (СВО) лишила отца военнослужащего «гробовых» выплат. Об этом сообщает издание News.vl в своем Telegram-канале.

Мать военного обратилась с иском в суд. Она утверждает, что воспитывала ребенка одна, отец военного не принимал участия в воспитании сына и не может претендовать на выплату от государства.

Отмечается, что суд встал на сторону женщины и обязал ответчика вернуть полученные им деньги.

Также стало известно, что в Алтайском крае мать бойца специальной военной операции (СВО) решила лишить выплат его жену. Мужчина ушел на СВО в ноябре 2023 года, в марте текущего года он получил отпуск, во время которого подал в суд заявление о разводе. После этого он планировал вступить в новый брак, но не успел: на передовой он получил ранение, спасти его не удалось.

Мать участника специальной военной операции обратилась в суд с просьбой признать его жену утратившей право на получение выплаты, так как с 2017 года пара фактически не проживала вместе.

Ранее сообщалось, что в Крыму военный упал с кровати и попытался получить 3 млн за боевую травму.