Депутат назвал американскую платформу Discord опасной для молодежи

Помимо того, что американская платформа Discord упорно отказывается удалять запрещенный контент, среди которого есть и призывы к насилию, и экстремизм, площадка представляет серьезную угрозу для российской молодежи. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Фактически сейчас Discord — это масштабное интернет-сообщество, посвященное компьютерным играм. При этом наиболее популярна она зачастую у детей и подростков. Этим пользуются преступники», — отметил парламентарий.

Он пояснил, что со временем у детей появляются подписки на серверы, где присутствуют сотни тысяч пользователей, которых они лично не знают.

По мнению Антона Немкина, это создает простую возможность для прямого контакта преступников разного рода с детьми.

«Это очень серьезная угроза, если учитывать тот факт, что сегодня украинские спецслужбы активно атакуют наших детей в соцсетях, вербуя несовершеннолетних в «закладчиков» наркотиков. Преступники управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но и вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в планирование терактов в регионах страны. Не редки и случаи домогательств, пропаганды ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), — добавил депутат.

Немкин считает, что безопасный функционал Discord можно заменить отечественными аналогами площадки.

«Даже если единственным выходом из ситуации станет блокировка сервиса, россиянам переживать не о чем. Среди отечественных площадок уже сегодня можно легко подобрать как решение для коммуникации с друзьями во время игры, так и программу для групповых созвонов и дистанционного обучения», — уточнил он.

Депутат отметил, что функционал Discord можно найти в таких отечественных ИТ-продуктах, как VK Teams или VK Мессенджер.

Кроме того, Немкин подчеркнул, что отечественные аналоги иностранных платформ подходят в том числе для организации образовательного процесса.

При этом он выразил уверенность в том, что российские разработчики не будут ограничиваться уже имеющимися платформами и продолжат создавать новые качественные аналоги западным ИТ-продуктам.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от мессенджера Discord удалить 947 противоправных материалов.