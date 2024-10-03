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Россиянка провалилась в яму с закопанным углем и получила ожоги

Жительница Улан-Удэ провалилась в яму с закопанным углем и получила ожоги

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Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ»

В Улан-Удэ местная жительница получила серьезный ожог, когда вышла на задний двор кафе, чтобы полюбоваться красивым видом на город. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

По словам пострадавшей, она случайно наступила в песок, в котором были закопаны тлеющие угли. Когда женщина закричала от боли, из заведения вышли сотрудники и сказали, что в месте, где оступилась гостья, ходить нельзя. Но, как утверждает пострадавшая, никаких предупреждающих знаков там не стояло.

Женщина сняла на видео место, где оступилась, — на кадрах ее подруга проводит по песку длинной палкой. От соприкосновения палки с песком появляются огненные всполохи.

В больницу, куда обратилась посетительница кафе, ей диагностировали ожог второй степени. Во время нахождения в медучреждении улан-удэнка выяснила, что она не единственная, кто провалился в эту яму. Нашлась еще одна женщина, которая из-за полученных ожогов пока не может ходить. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Комментариев официальных ведомств по поводу случившегося не поступало.

Ранее в Амурской области мальчик провалился в яму и получил ожоги обеих ног.

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