Одного из фигурантов дела Wildberries отпустили почти сразу после ареста

Одного из фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries отпустили без предъявления обвинений на следующий день после ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, речь о совладельце сети кофеен Traveler's Coffee Игоре Коноплеве. Как указали правоохранители, в ходе допроса он отверг все подозрения и был выпущен следователем на свободу из изолятора.

Уточняется, что в тот же день следователи отпустили и сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. Их процессуальный статус до сих пор неизвестен.

Накануне сообщалось, что в деле о стрельбе в офисе Wildberries могут появиться новые обвиняемые.

18 сентября у офиса маркетплейса в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Основательница и глава компании Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) заявила, что ее муж Владислав с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве.

Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо». Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. Бизнесмен в итоге избежал ареста, хотя сообщалось, что против него выдвинуты обвинения по тяжелым статьям.

Ранее следователи допросили пострадавших во время стрельбы у офиса Wildberries.