Названа оптимальная температура в комнате для сна

18-20°C — оптимальная температура для сна. Об этом в интервью РИАМО сообщила директор центра реабилитации «Бутово» департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольга Аванова.

«Температура в спальне должна быть комфортной для сна. Во время ночного отдыха организм находится в покое, все системы человеческого тела работают менее активно, из-за чего температура тела снижается на 1-2 градуса», — отметила Аванова.

Она также подчеркнула, что здоровый сон — это не просто необходимость, а важнейший вклад в качество и продолжительность жизни.

Чтобы заснуть быстрее и обеспечить себе полноценный отдых, специалист посоветовала не позднее чем за час до отбоя отложить в сторону все гаджеты. По ее словам, свет от экрана смартфона подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Кроме того, стоит повесить плотные шторы и перед сном проветривать помещение, добавила специалист.

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