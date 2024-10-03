Появилось видео задержания украинских шпионов на границе РФ с Литвой

Задержание сотрудников украинских спецслужб на границе Литвы и России попало на видео. Кадры опубликовал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

На видео запечатлен процесс задержания агентов. Кроме того, видно, как сотрудники ФСБ забирают у них ребенка.

Как ранее сообщали российские спецслужбы, сотрудники Главного управления разведки МО Украины (ГУР МОУ) пытались проникнуть в РФ, чтобы похитить несовершеннолетнего сына одного из агентов ГУР. Собирать информацию о ситуации на приграничье им помогал гражданин Украины, который опрашивал местных жителей.

В итоге сотрудников ГУР перехватили на границе и забрали у них ребенка.

27 сентября ФСБ сообщала о задержании двух агентов спецслужб Украины, которые передавали данные о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста. Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за работу.

Ранее сообщалось, что суд скостил срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье.