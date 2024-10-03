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Названы упражнения, которые помогут укрепить сердце

Методист Панов: велозанятия помогут укрепить сердце

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Depositphotos

Кардиотренировки, особенно велозанятия, бег и работа на эллипсоидном тренажере помогут улучшить работу сердца. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт-методист Руслан Панов.

По его словам, для этой цели также подойдут упражнения берпи, скалолаз, бег на месте с подъемом коленей. Он уточнил, что укрепить сердце можно в ходе интервальных занятий, в которых чередуются высокоинтенсивные кардиоупражнения. К таким относятся прыжки, бег с силовой или функциональной тренировкой, степ-аэробика и танцевальные направления. При этом эксперт посоветовал выбирать упражнения и занятия, которые соответствуют индивидуальному уровню подготовки.

«Отследить идеальную интенсивность можно по формуле Карвонена. Максимальный пульс, с которым человек может тренироваться безопасно, — 220 ударов в минуту. Из этой цифры нужно вычесть возраст. После этого женщинам надо прибавить еще 10, а мужчинам оставить как есть. И от этого значения взять 70–80% — это будет идеальный пульс», — сказал Панов.

Он добавил, что сердце начнет развиваться при регулярных тренировках от двух до четырех раз в неделю, длительность упражнений суммарно должна составлять не менее 25-30 минут.

Ученые из Каролинского института в Швеции до этого обнаружили, что низкий уровень естественных антител к фосфорилхолину связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в возрасте около 66 лет.

Ранее россиянам рассказали, как укрепить здоровье сердца с помощью питания.

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