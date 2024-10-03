Россиянам рассказали, стоит ли использовать ботокс для борьбы с потливостью

Борьба с потливостью с помощью уколов ботокса является слишком радикальным решением. Об этом Pravda.Ru рассказала молекулярный биолог, биохимик, косметический химик, нутрициолог, спортивный диетолог Юлия Дробышева.

«Это инъекционная процедура, и даже не все врачи-дерматологи однозначно ее оценивают как положительную, потому что все равно есть данные о том, что ботокс может попадать в кровь, хотя косметология это в принципе отрицает. Да, действительно он блокирует рецепторы, и именно для борьбы с потливостью, то есть такой аномальной потливостью, он действительно бывает спасением», — сказала эксперт.

По ее словам, для защиты от потливости лучше использовать дезодоранты-антиперспиранты на основе соединений алюминия. В целом она советует начинать бороться с недугом с установления его причины. Дробышева уточнила, что часто потливость может появляться на фоне стресса или тревожности, поэтому стоит пересмотреть свой режим дня и наладить сон.

Косметолог-дерматовенеролог, сооснователь клиники «Космоэксперт» Оксана Баланова до этого рассказала «Газете.Ru», что обильное потоотделение может проявляться как самостоятельная проблема и зависеть от особенностей организма, его генетики, а может сигнализировать о возможных изменениях гормонального фона (менопауза, болезни щитовидной железы и т.д.) или проблемах с нервной системой.

Ранее врач раскрыла, можно ли колоть ботокс во время беременности.