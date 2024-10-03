Спасатели отправились на помощь застрявшим на мели косаткам

На Камчатке восемь спасателей отправились на помощь семье косаток, которые после ухода с мели в лимане вновь застряли в отлив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

Накануне утром министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев сообщал, что семья из четырех косаток оказалась в ловушке лимана в селе Устьевое Соболевского района. Из-за покрытого илом дна техника не могла до них добраться. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и местные спасатели — они вручную перемещали животных на более глубокие места.

Позднее в МЧС сообщили, что после прилива косатки начали двигаться к открытому морю, их сопровождала лодка.

«К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они снова оказались на мелководье. Сейчас на помощь направляются восемь сотрудников МЧС России», — рассказал представитель ведомства.

Косатки относятся к китообразным из семейства дельфиновых парвотряда зубатых китов. Род представлен единственным видом. Косатки признаны самыми крупными представителями своего семейства, и это единственный среди современных китообразных настоящий хищник, преследующий теплокровных животных.

Косатка распространена практически по всему Мировому океану, встречаясь как вблизи берегов, так и в открытых водах, но придерживается в основном 800 км прибрежной полосы. В ареал не входят Черное, Азовское, Восточно-Сибирское и море Лаптевых. В тропиках она встречается реже, чем в холодных и умеренных водах. В России — обычно у Курильской гряды, Командорских островов и Камчатки, где чаще всего встречаются в Авачинском заливе, у мыса Зеленый.

Ранее в Арктике кит запутался в сетях.