На российско-литовской границе задержали украинских шпионов

На российско-литовской границе были задержаны украинские шпионы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«ФСБ РФ пресечена шпионская деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленная на нанесение ущерба безопасности России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Главное управление разведки МО Украины (ГУР МОУ) привлекло агента из числа украинских граждан. Он собирал данные, опрашивая жителей литовского приграничья. После получения сведений сотрудники ГУР предприняли попытку проникнуть на территорию России из Литвы, но были задержаны.

Было установлено, что шпионы намеревались похитить несовершеннолетнего гражданина России, чьим отцом является сотрудник ГУР.

До этого задержанный в Крыму шпион заявил, что работал на украинскую военную разведку за криптовалюту. По словам мужчины, он установил контакт с военной разведкой Украины в Севастополе. Задержанный отметил, что за время сотрудничества он сумел передать свыше 30 координат и других данных об объектах ВС России, таких как воинские части, средства противовоздушной обороны (ПВО) и корабли.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.