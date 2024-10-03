На Землю надвигается сильнейшая магнитная буря

Сильная магнитная буря начнется на Земле 3 октября вечером, утром 4 октября она станет класса G3, 5 октября вечером закончится, в это время вероятны полярные сияния. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня, после 21 часа по московскому времени, на Земле начнется слабая магнитная буря, класса G1. Утром пятницы, после шести часов, магнитная буря станет сильной. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до 21 часа субботы», — написал он.

6 октября, отметил специалист, геомагнитное поле сохранит слабое возмущение. Спокойное состояние магнитосферы планеты ожидается к началу новой недели.

Магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем. Кроме того, велика вероятность нарушений коротковолновой связи и работы навигационных систем, возможны сбои напряжения в промышленных сетях.

До этого фитнес-тренер и эксперт по ЗОЖ Игорь Коркин заявил, что активность и свежий воздух помогают пережить магнитные бури.

Ранее врач рассказала, что поможет легче перенести сильную магнитную бурю.