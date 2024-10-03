Новую волну грибов спрогнозировали в лесах Подмосковья

После первых выходных октября в Подмосковье ожидается новая волна грибов. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, грибов в лесах региона до этого почти не было в условиях жары и дефицита осадков. Однако в последние выходные сентября в Подмосковье прошли дожди, стало прохладнее, что должно поспособствовать росту грибов, сказал эксперт.

«После дождей грибам для роста нужна хотя бы неделя-полторы, так что после первых выходных октября можно идти в лес. Особенно есть надежда на юго-запад, запад и северо-запад Московской области, потому что там проходил фронт и были обильные осадки», — отметил Тихомиров.

Он уточнил, что жители и гости региона смогут найти белые еловые, подосиновики, рыжики и маслята. По его мнению, грибной сезон в этот раз продлится до середины ноября.

Юрист Илья Русяев до этого говорил, что за сбор грибов, которые занесены в Красную книгу, можно оказаться в тюрьме. Эксперт отметил, что в соответствии со статьей 260.1 УК России незаконный сбор, приобретение и перевозка таких грибов грозит штрафом до 1 млн руб. или лишением свободы на срок до четырех лет.

Ранее стало известно, кому не стоит употреблять в пищу грибы.