Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новую волну грибов спрогнозировали в лесах Подмосковья

Специалист Тихомиров: новая волна грибов ожидается в Подмосковье

close
Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

После первых выходных октября в Подмосковье ожидается новая волна грибов. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, грибов в лесах региона до этого почти не было в условиях жары и дефицита осадков. Однако в последние выходные сентября в Подмосковье прошли дожди, стало прохладнее, что должно поспособствовать росту грибов, сказал эксперт.

«После дождей грибам для роста нужна хотя бы неделя-полторы, так что после первых выходных октября можно идти в лес. Особенно есть надежда на юго-запад, запад и северо-запад Московской области, потому что там проходил фронт и были обильные осадки», — отметил Тихомиров.

Он уточнил, что жители и гости региона смогут найти белые еловые, подосиновики, рыжики и маслята. По его мнению, грибной сезон в этот раз продлится до середины ноября.

Юрист Илья Русяев до этого говорил, что за сбор грибов, которые занесены в Красную книгу, можно оказаться в тюрьме. Эксперт отметил, что в соответствии со статьей 260.1 УК России незаконный сбор, приобретение и перевозка таких грибов грозит штрафом до 1 млн руб. или лишением свободы на срок до четырех лет.

Ранее стало известно, кому не стоит употреблять в пищу грибы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами