Приехавший в аэропорт турист перестал отвечать на звонки и исчез на испанском курорте

Британский турист пропустил свой обратный рейс и исчез на испанском острове Майорка, передает Olive Press News Spain.

Как сообщают родственники пропавшего, Вернон проводил время с друзьями в Магалуфе и собирался вылетать домой 29 сентября. В последний раз близкие разговаривали с ним в воскресенье вечером, тогда мужчина заявил, что уже находится в аэропорту, но в итоге пропустил свой рейс и перестал выходить на связь.

«Он не вернулся домой, никто здесь с ним не разговаривал и не видел его. Мы заявили о его пропаже в испанскую полицию. Мы все очень волнуемся и хотим знать, что он в безопасности и здоров», — написала родственница британца в посте на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 1 октября.

По словам родных Вернона, он не мог просто взять и исчезнуть, так как «это совсем не в его характере». В полиции Майорки исчезновение туриста пока не комментировали.

Ранее жители Майорки вышли на демонстрацию, требуя выгнать с острова туристов.