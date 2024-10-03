Боевики из «Крокуса» не возражали против продления им срока ареста

Этапированные в Москву из Дагестана в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» боевики группировки «Вилаят Хорасан», входящей в состав «Исламского государства» (организация запрещена в России), не были против продления им срока ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документе говорится, что обвиняемые Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Умеджон Солиев, Хусейн Хамидов и их адвокаты не возражали против удовлетворения прошения следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Не согласился с ходатайством следователя защитник Зубайдулло Исмоилова. Адвокат назвал в суде доводы следствия голословными и не обоснованными, так как, по его мнению, причастность его подзащитного к инкриминируемым преступлениям не доказана.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт группы «Пикник», на который продали около 6 тыс. билетов. Незадолго до начала концерта в «Крокус» ворвалась группа вооруженных людей и начала расстреливать посетителей, а затем подожгла здание.

Ранее показания по делу о теракте в «Крокусе» дали потерпевшие и свидетели.