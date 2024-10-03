В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы с 07:45 мск. По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром 3 октября аэропорт Казани также временно приостановил отправку и прием рейсов.

27 сентября Telegram-канал «Авиаторщина» сообщал, что три самолета с пассажирами при полете над южными регионами РФ получили сигналы об угрозе уничтожения. Первым об этом доложил экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа», который заходил на посадку в аэропорт Владикавказа, выполняя рейс из Санкт-Петербурга. Затем о том же сообщили пилоты «Азимута», следовавшие из Уфы в Минеральные Воды, а также экипаж Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Анталью.

Ранее авиадиспетчеры пожаловались на обязанность следить за птицами.