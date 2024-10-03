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В США предъявили обвинения сторонникам теории превосходства белой расы

Минюст: в США предъявили обвинения 68 членам неонацистской группировки

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Brennan Linsley/AP

Власти США предъявили обвинения 68 лицам в связи с участием в неонацистской группировке. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции страны.

Согласно документу, банда сторонников теории превосходства белой расы вела свою деятельность в долине Сан-Фернандо на юге Калифорнии. Участники банды набивают на свои тела нацистские татуировки, используют граффити и символику для выражения своих неонацистских взглядов. Среди татуировок и символики были свастика и число 88, означающее «Хайль Гитлер» (переводится как «Да здравствует Гитлер!», «Слава Гитлеру!» — прим. ред.), а также изображения нацистских самолетов.

Фигурантов обвиняют в том числе в сбыте наркотиков, ограблениях, банковском мошенничестве, краже личных данных, незаконном владении огнестрельным оружием. Пока что задержаны 42 человека. Согласно американским законам, им грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее подростков, состоявших в неонацистской группировке, арестовали в Красноярске.

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