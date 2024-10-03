Глава Хабаровского края заявил, что музыкальный театр восстановят после пожара

Хабаровский краевой академический музыкальный театр будет восстановлен после пожара. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Глава края попросил набраться терпения труппу театра, его работников и всех болеющих душой за музыкальный театр жителей региона.

Губернатор сообщил, что поручил проверить, соблюдались ли во время проводившегося ремонта крыши меры пожарной безопасности. Он отметил, что, по предварительной версии, именно ремонтные работы стали причиной возгорания.

Демешин сегодня вечером проведет заседание оперативного штаба по ликвидации пожара. Глава региона заверил, что будет держать общественность в курсе происходящего.

3 октября следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в здании музыкального театра в Хабаровске.

МЧС сообщило, что пожар в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра локализовали на площади 4 тыс. кв. метров.

Ранее возле горящего Хабаровского краевого музыкального театра задержали нескольких мигрантов.