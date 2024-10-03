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Часть фигурантов дела «Крокуса» участвовала в «Вилаят Хорасан»

Этапированные в Москву фигуранты дела о «Крокусе» участвовали в «Вилаят Хорасан»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Этапированные из Дагестана в Москву фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» обвиняются в участии в террористической группировке «Вилаят Хорасан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В публикации отмечается, что по факту участия в деятельности группировки уголовное дело заведено в отношении Шахромджона Гадоева, Мустакима Солиева, Зубайдулло Исмоилова, а также иных неустановленных лиц.

Накануне стало известно, что фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дают изобличающие показания друг против друга, говорится в материалах суда. Им вновь продлили арест, чтобы они не могли оказывать давление и угрожать свидетелям и другим соучастникам. Следствие продлится как минимум до 22 декабря, а в деле могут появиться новые подозреваемые, поскольку фигуранты активно сотрудничают со следователями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Также пятеро фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», которых задержали в Дагестане, не стали обжаловать решение суда о продлении ареста.

Ранее стало известно, сколько страховые компании уже выплатили пострадавшим в «Крокусе».

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