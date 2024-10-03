Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске следователи организовали проверку после пожара в театре

СК организовал проверку по факту пожара в Хабаровском краевом музыкальном театре

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет РФ организовал проверку по факту пожара, произошедшего в Хабаровском краевом музыкальном театре. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.

В СК уточнили, что проверка будет проведена в рамках статьи о нарушении требований пожарной безопасности.

«На место происшествия готовится выехать следственная группа, которая приступит к осмотру после тушения очага возгорания, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Пожар в театре произошел в ночь на 3 октября. По информации МЧС, в горящем здании частично обрушились внутренние конструкции и кровля над фойе.

По сведениям пожарных, огонь охватил площадь в 4000 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие свыше 50 спасателей и 11 единиц специальной техники.

Для ликвидации пожара в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра был создан штаб, который возглавил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Ранее МЧС эвакуировал более 100 человек при тушении пожара в театре в Екатеринбурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами