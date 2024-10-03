В Хабаровске следователи организовали проверку после пожара в театре

Следственный комитет РФ организовал проверку по факту пожара, произошедшего в Хабаровском краевом музыкальном театре. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.

В СК уточнили, что проверка будет проведена в рамках статьи о нарушении требований пожарной безопасности.

«На место происшествия готовится выехать следственная группа, которая приступит к осмотру после тушения очага возгорания, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Пожар в театре произошел в ночь на 3 октября. По информации МЧС, в горящем здании частично обрушились внутренние конструкции и кровля над фойе.

По сведениям пожарных, огонь охватил площадь в 4000 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие свыше 50 спасателей и 11 единиц специальной техники.

Для ликвидации пожара в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра был создан штаб, который возглавил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Ранее МЧС эвакуировал более 100 человек при тушении пожара в театре в Екатеринбурге.