Следствие по делу о теракте в «Крокусе» запросило помощь из иностранных государств

Россия в рамках расследования уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске направила международные запросы об оказании правовой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В материалах говорится, что следствию «необходимо получить ответы на запросы, в том числе о правовой помощи из иностранных государств». Для исполнения запросов о правовой помощи необходимо время, отмечается в документах.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 22 декабря 2024 года.

2 октября сообщалось, что фигуранты дела дают изобличающие показания друг против друга. В деле могут появиться новые подозреваемые, поскольку они активно сотрудничают со следователями.

Следствие считает исполнителями теракта граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Их также обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, в участии в террористической организации и в незаконном обороте оружия.

Ранее были раскрыты новые подробности о фигурантах дела о теракте в «Крокусе».