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Возле горящего Хабаровского краевого музыкального театра задержали нескольких мигрантов

Amur Mash: рядом с горящим в Хабаровске зданием театра задержали мигрантов

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Телеграм-канал «Amur Mash»

Правоохранители задержали возле горящего здания Хабаровского краевого музыкального театра нескольких мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Предположительно, они делали ремонт в театре, в котором протекала крыша. Ремонтные работы начались в прошлом месяце.

Главное управление МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что площадь пожара увеличилась до 4 000 квадратных метров. Произошло обрушение фасада и наружной стены театра. Во время тушения огня произошел взрыв четырех баллонов с газом. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия находятся свыше 50 спасателей и 11 единиц специальной техники, в том числе и высотной.

Для ликвидации пожара в здании театра был создан штаб, который возглавил губернатор региона Дмитрий Демешин. Он лично держит ситуацию на контроле.

Ранее МЧС эвакуировал более 100 человек при тушении пожара в театре в Екатеринбурге.

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