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Врач рассказала, от каких продуктов следует отказаться лицам старше 40 лет

Врач Волкова: после 40 лет следует отказаться от ультрапереработанной пищи

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Александр Кряжев/РИА Новости

Всем возрастным группам, особенно лицам старше 40 лет, не рекомендуется иметь в рационе ультрапереработанную пищу, утверждает заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ультрапереработанная пища изготавливается с использованием консервантов и содержит большое количество добавок и сахаров, вредных для организма.

Диетолог порекомендовала обратить внимание на белковую пищу. Она способствует сохранению мышечной массы, которая быстрее теряется после 35 лет, а также придерживаться суточной нормы потребления овощей и фруктов в 500 граммов.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал, что употреблять пельмени можно 1-2 раза в неделю. Эксперт уточнил, что крайне важно разнообразить рацион, включая овощи, фрукты, злаки и другие источники белка.

Ранее россиянам рассказали, как получить максимум пользы от сезонных овощей.

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