В одном из населенных пунктов Камчатки ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в селе Соболево на Камчатке из-за подъема воды в реке Большая Воровская. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации Соболевского района подчеркнули, что вблизи реки Средняя Воровская размыты подъезды к водопропускному сооружению. Службы ЕДДС, звенья реагирования, бригады ресурсоснабжающих организаций были переведены в режим круглосуточного дежурства, говорится в публикации.

Отмечается, что по состоянию на ночь 3 октября, уровень воды в реке составлял 332 см.

В конце сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на территории всего региона из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам Голубева, в тушении задействованы 491 человек и 143 единицы техники, включая пожарную авиацию. Так, в Милютинском районе вертолет Ми-8 совершил 25 сбросов воды объемом 100 тонн.

Губернатор выразил благодарность всем добровольным помощникам, участвующим в ликвидации пожаров.

Утром 29 сентября губернатор региона заявил, что лесной пожар произошел в Милютинском районе Ростовской области в результате падения беспилотного летательного аппарата.

Ранее в Воронежской области ввели режим ЧС.