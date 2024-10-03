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В Петербурге арестовали фигурантов дела о хищениях в больнице

В Петербурге отправили в СИЗО семерых фигурантов дела о хищениях в больнице №20

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд поместил под стражу семерых подозреваемых в многомиллионных хищениях в городской больнице №20. Об этом сообщила прокуратура города.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором, и отправил до 1 декабря в СИЗО заместителя главного врача по экономике Наталию Чоха, главного бухгалтера Ольгу Яковлеву, начальника отдела кадров Алису Костенкову, а также фиктивно трудоустроенных на должности бухгалтера, экономиста, оператора ЭВМ и уборщика Ксению Косухину, Елену Тодурову, Анну Кудишкину и Вадима Косухина.

Всем им предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По данным следствия, арестованные члены преступной группы похитили не менее 344 млн рублей.

1 октября в Санкт-Петербурге задержали 35 человек по делу о крупных хищениях в городской больнице №20. В Москве обыскивали элитную недвижимость, в том числе одну из квартир в «Москве-Сити».

Ранее в Подмосковье двух бизнесменов обвинили в хищении 3 млрд из бюджета.

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