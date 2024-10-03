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В Чечне появилась национально-культурная автономия палестинцев

В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Наурском районе Чеченской Республики официально зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию. Об этом сообщает издание «Чечня Сегодня».

Издание отметило, что 2 октября прошло заседание Консультационного совета при главе республики. В нем приняли участие помощник министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев и старейшина палестинской общины в Чечне Альхаг Насеф.

В ходе мероприятия Дудаев вручил Насефу свидетельство о регистрации некоммерческой организации «Местная общественная организация национально-культурной автономии палестинцев г. Грозного». Старейшина общины поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова и всех участников заседания за проявленную помощь.

«Национальная политика играет ключевую роль в современном обществе. Мы знаем о вызовах, стоящих перед нами, и о происходящем в мире. В условиях внешних угроз и провокаций в адрес нашей страны предпринимаются попытки создать конфликтные ситуации на межнациональной и межрелигиозной почвах», — сказал Дудаев.

В декабре 2023 года Кадыров сообщил, что сотни тысяч мусульман Чеченской Республики ночами молятся за жителей Палестины и за избавление их от «сионистского гнета». Чеченский лидер отметил, что население республики полностью поддерживает население Газы.

Ранее стало известно, что в Чечне автомобили будут собирать палестинцы.

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