В Краснодарском крае арестовали имущество бывшего председателя краевого суда

На Кубани по иску Генеральной прокуратуры России арестовали имущество бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время иск Генпрокуратуры находится в производстве Кропоткинского городского суда. Судом наложены обеспечительные меры в виде ареста на имущество.

В качестве ответчиков по делу проходят 12 физических и три юридических лица.

Чернов занимал пост главы краевого суда в течение 25 лет, с 1994 по 2019 год.

11 сентября военная прокуратура Балтийского флота обратилась в суд с просьбой признать недействительной сделку по передаче исторической виллы Порр в Приморске в собственность Калининградской области. Участок площадью 3,5 гектара долгое время принадлежал министерству обороны Российской Федерации.

7 сентября сообщалось, что у директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского нашли активы на сотни миллионов рублей.

Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать 5,7 млрд рублей с застройщиков побережья Сочи.