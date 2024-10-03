«Будет много еды и вина»: в Израиле празднуют Новый год, несмотря на ракетную опасность

Несмотря на ракетный обстрел население Израиля не отказалось от празднования Рош ха-Шана — Еврейского Нового года, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Юлия. Она напомнила, что через несколько дней израильский народ сменит праздник на траур — 7 октября 2023 года ХАМАС напал на их страну.

«У нас сегодня будет праздник, у нас сегодня будет много еды, много вина. У всех праздничное настроение! Наши соседи очень любят символизм, и мы это хорошо знаем, поэтому, как говорится, праздновать, но не расслаблять булки. Это наш девиз, но как я уже сказала раньше, от праздника никто не отказывается. Люди проявляют ответственность тем, что прислушиваются к указаниям службы тыла и в общем-то на этом ограничиваются, если не будет никаких сюрпризов… Но мы всегда готовы», — сказала Юлия.

Она добавила, что через неделю в Израиле будут с болью вспоминать годовщину нападения ХАМАС на страну.

«Это ужас, который начался 7 октября 2023 года. Это наша трагедия, наша боль, наша рана. То, что в Палестине еще остаются заложники, с этим никто не может смириться. Это очень больная тема в нашем обществе. Подавляющее большинство всеми силами и всеми фибрами за то, чтобы эти люди вернулись домой, просто у каждого разные представления о том, как этого можно добиться. Кто-то говорит, что только сделка и только дипломатия. Кто-то говорит, что только силой. В результате, по-моему, ни то, ни то пока не работает. Я об этом говорю и мне хочется плакать, потому что лица этих людей — они везде абсолютно с нами, на каждом перекрестке. И это наша боль, это наша травма, и мы ею все еще кровоточим. Но это нас тоже не сломает», — заключила Юлия.

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Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированной ракетной атаке Ирана. В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака Тегерана была ответом на ликвидацию генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Ранее ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в трамвае в Тель-Авиве.