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Россияне готовы доплачивать за номера с красивым видом

Для большинства россиян важен красивый вид из окна в отеле

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Virojt Changyencham/Shutterstock/FOTODOM

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование среди своих клиентов, чтобы узнать, насколько им важен вид из номера отеля, в котором они останавливаются во время поездки, и сравнил с данными аналогичного опроса 2023 года.

Оказалось, что большинство, а именно 87,4% респондентов, хотят, чтобы из их номера открывался красивый вид на окрестности. И 78,5% готовы доплачивать за эффектный пейзаж за окном. Интересно, что в прошлом году это было важно 92,0% опрошенных, а вот заплатить чуть больше были готовы только 72,0%.

Общей веранды с хорошим видом в отеле достаточно 64,0% путешественников, остальные все же предпочли бы смотреть на красоту из своего номера.

Обнаружился еще один любопытный момент: 62,6% участников опроса выберут номер с хорошим видом, даже если он обустроен хуже, чем номер с окнами во двор. Причем за год красота стала важнее комфорта для большего числа россиян: в 2023-м только 54,0% респондентов отдавали предпочтение панораме.

Чуть больше половины путешественников, или 53,6%, признались, что хоть раз в жизни специально бронировали номер с хорошим видом, но в итоге их заселяли в обычный. Год назад с такой неудачей сталкивались лишь 48,0% респондентов.

По данным OneTwoTrip, в путешествиях по России туристы чаще всего выбирают стандартные номера: на них приходится 39,4% бронирований. Следом идут улучшенные номера с долей 13,9%; от первых они обычно отличаются увеличенной площадью. Остальные варианты не так популярны: номера категории «эконом» бронируют в 3,9% случаев, на «делюкс» приходится 3,8% заказов, а на семейные — 2,8%.

За границей также наиболее востребованы стандартные номера: их доля составляет 38,2%. Также в других странах довольно часто бронируют «делюкс» (10,1% заказов) и улучшенные (8,4%). Реже выбирают номера «эконом» (2,2%) и трехместные — 1,5%.

Ранее выяснилось, что большинство удаленщиков совмещают работу и путешествия.

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