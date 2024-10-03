Россиян предупредили о первых симптомах тромбоза

Тромбозом называется процесс, при котором в кровеносных сосудах образуются сгустки крови, известные как тромбы. Это очень опасное состояние, которое может привести к тяжелым последствиям для здоровья вплоть до летального исхода. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова.

«Основная угроза тромбоза заключается в том, что тромб в любой момент может оторваться и заблокировать сосуд, перемещаясь с током крови. В результате может нарушиться кровоснабжение жизненно важных органов, что очень опасно не только для здоровья, но и для жизни. Например, при тромбозе может произойти закупорка легочной артерии, а также инфаркт миокарда или инсульт», — рассказала врач.

Среди симптомов тромбоза специалист назвала: отек стопы, голени или же всей ноги сразу с одной стороны; боль в пораженной конечности, часто начинающуюся в икроножных мышцах; интенсивную пульсирующую боль в ступне, лодыжке, под коленом или в области бедра; повышение температуры кожи в пораженной зоне, покраснение или посинение; припухлость, уплотнение вен и болезненность при прикосновении.

«Для диагностики тромбоза необходимо пройти ряд лабораторных и инструментальных исследований, которые назначаются врачом. О склонности к тромбообразованию можно судить по результатам общего анализа крови и коагулограммы, а также по повышенному уровню гомоцистеина и изменениям в концентрации определенных ферментов», — добавила врач.

По ее словам, в большинстве случаев тромбоз глубоких вен лечится консервативно, однако в случаях флотирующего тромба может потребоваться экстренное оперативное вмешательство для его удаления.

«Своевременная диагностика и лечение тромбоза имеют решающее значение для предотвращения его осложнений», — подчеркнула кардиолог.

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