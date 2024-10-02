В Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что режим вводится на территории всей Липецкой области. Ему присвоили «желтый» уровень.

Причины для предупреждения не уточняются.

В последний раз режим воздушной опасности вводили в Липецкой области 29 сентября.

10 сентября Артамонов сообщил, что на территории трех муниципалитетов Липецкой области были подавлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По данным губернатора, атака дронов была предотвращена в Елецком районе, а также Липецком и Воловском муниципальных образованиях. Пострадавших, по словам главы региона, не было.

1 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили восемь украинских БПЛА над территорией Белгородской области. По данным оборонного ведомства, таким образом были пресечены попытки Вооруженных сил Украины осуществить террористические атаки на российские объекты с применением дронов самолетного типа.

Ранее Путин признался, что его впечатляет полет дрона.