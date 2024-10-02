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Изнасилованная иностранцем россиянка пыталась спастись, выпрыгнув из окна шестого этажа

В Петербурге девушка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от мигранта

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Depositphotos

В Петербурге иностранца подозревают в изнасиловании девушки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в доме на Заставной улице. Изначально местные жители предполагали, что кто-то вытолкнул девушку из окна шестого этажа. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, о травмах не сообщается.

По версии правоохранителей, 22-летняя девушка находилась в квартире с гражданином одной из центрально-азиатских стран. В какой-то момент мужчина изнасиловал гостью и, чтобы спастись, девушка выпрыгнула из окна квартиры.

«Подготовленные полицией материалы были направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело», – поделились в ведомстве.

Мужчину оперативно задержали. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что иностранец находился на территории России с нарушением режима пребывания. В рамках соответствующей статьи в отношении мужчины составили протокол.

Ранее на Сахалине мужчина из ревности вытолкнул сожительницу из окна.

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